Çekicili hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Çekicili hırsızlar yakalandı

Sancaktepe'de park halindeki araçları çekiciye yükleyerek çalan hırsızlar yakalandı.

Sancaktepe'de park halindeki araçları çekiciye yükleyerek çalan hırsızlar yakalandı. Otomobillerin çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 18 ve 20 Haziran tarihlerinde Sancaktepe'de meydana gelen iki ayrı otomobil hırsızlığı olayı üzerine harekete geçti. Olayların yaşandığı yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini ve kullandıkları aracı tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

ÇEKİCİYLE ÇALDIKLARI ARAÇLARI HURDACIDA PARÇALAMIŞLAR

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarla, şüphelilerin üzerinde tepe lambası olan bir çekiciyle çalmak istedikleri aracın yanına geldikleri, aracı kısa sürede çekiciye yükleyip oradan ayrıldıkları anlaşıldı. Şüphelilerin daha sonra bu araçları bir hurdacıya götürüp parçalara ayırdıkları tespit edildi.

Polis harekete geçti, 5 kişi yakalandı

Ekiplerce, şüphelilerin adreslerinin de belirlenmesinin ardından operasyon için harekete geçildi. Polisin hurdacı dükkanına yaptığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

2KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Mahmut K. (26) ve Sercan T.(28)'nin otomobilleri çekiciye yükleyerek çaldıkları, Y.Ö., Ş.Ö. ve R.B.'nin ise hurdacı dükkanında çalıştığı ve otomobilleri parçalayan kişiler oldukları belirlendi. Y.Ö., Ş.Ö ve R.B. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Mahmut K. ve Sercan T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:57 Kaynak: İHA

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