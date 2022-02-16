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Çekmeköy'de 600 bin TL'lik gıda malzemesi çalıp nakliye kamyonuyla taşıdılar - Son Dakika

Çekmeköy'de 600 bin TL'lik gıda malzemesi çalıp nakliye kamyonuyla taşıdılar

16.02.2022 17:54

- Çekmeköy'de bir iş yerinden çaldıkları 600 bin TL'lik gıda malzemesini nakliye kamyonuna yükleyip taşıttıran 3 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

- Çekmeköy'de bir iş yerinden çaldıkları 600 bin TL'lik gıda malzemesini nakliye kamyonuna yükleyip taşıttıran 3 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi'nde 7 Şubat tarihinde bir iş yerinden 600 bin TL değerinde gıda malzemesi çalındığı yönünde ihbar alan polis ekipleri konu hakkında araştırma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan araştırmalar sonucu çalıntı malzemelerin nakliye kamyonu ile taşındığı öğrenildi. Kamyon plaka bilgileri üzerinden Ümraniye ilçesi Huzur Mahallesi'nde ikamet ettiği tespit edilen M.T. isimli şoföre ulaşıldı. Şahsın ücreti karşılığında nakliye siparişi aldığını ve çalıntı malzemeleri Sancaktepe ilçesindeki bir adrese bıraktığını beyan etmesi üzerine araştırma genişletildi.

Çalışmaların devamında olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen B.U, Y.Ç. ve D.U. isimli şahıslar, 8 Şubat tarihinde Sancaktepe ilçesi Emek Mahallesindeki bir iş yerinde çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı. Şüphelilerin malzemelerin bir kısmını aynı mahalledeki başka bir adreste muhafaza ettikleri belirlendi, kalan malzemeler de ikinci adreste polis tarafından ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler 9 Şubat tarihinde adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

(Elyesa Karatepe/İHA)

Çekmeköy'de 600 bin TL'lik gıda malzemesi çalıp nakliye kamyonuyla taşıdılar
Çekmeköy'de 600 bin TL'lik gıda malzemesi çalıp nakliye kamyonuyla taşıdılar
Çekmeköy'de 600 bin TL'lik gıda malzemesi çalıp nakliye kamyonuyla taşıdılar
Çekmeköy'de 600 bin TL'lik gıda malzemesi çalıp nakliye kamyonuyla taşıdılar

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Türk Lirası, Sancaktepe, Araştırma, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de 600 bin TL'lik gıda malzemesi çalıp nakliye kamyonuyla taşıdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekmeköy'de 600 bin TL'lik gıda malzemesi çalıp nakliye kamyonuyla taşıdılar - Son Dakika
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