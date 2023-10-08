Çekmeköy'de 10 yıllık arkadaşların tartışması kanlı bitti - Son Dakika

Çekmeköy'de 10 yıllık arkadaşların tartışması kanlı bitti

Son Güncelleme: 08.10.2023 19:09

Çekmeköy'de ormanlık alana giden iki arkadaş arasında çıkan tartışmada H.Y.A. tarafından bıçaklanan G.Y. hayatını kaybetti. Zanlı H.Y.A. ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Çekmeköy'de ormanlık alana giden iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada H.Y.A. tarafından 27 yerinden bıçaklanan G.Y. hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan H.Y.A. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

27 YERİNDEN BIÇAKLADI

Çekmeköy'de meydana gelen olayda, iddiaya göre; 10 yıllık arkadaş oldukları öğrenilen G.Y. ile H.Y.A. ormanlık alana gitti. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından H.Y.A. arkadaşı G.Y.'yi 27 yerinden bıçakladı. H.Y.A. olay yerinden kaçarken, G.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Ormanlık alanda ceset olduğunun ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından G.Y.'nin cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çekmeköy'de Arkadaşlık Tartışması Kanlı Bitti

ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, olayın ardından çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştiren H.Y.A. ekipler tarafından 24 saat geçmeden yakalanarak gözaltına alındı. H.Y.A.'nın ifadesinde, hayatını kaybeden G.Y.nin kendisini bir süredir tehdit ettiğini, kendisine ait bir araçla ormanlık alana gittiklerini, kullandıkları uyuşturucunun da etkisiyle aralarında çıkan tartışmanın ardından arkadaşını 27 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. H.Y.A. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çekmeköy'de Arkadaşlık Tartışması Kanlı Bitti
Kaynak: DHA

Jandarma, Suç, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de 10 yıllık arkadaşların tartışması kanlı bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekmeköy'de 10 yıllık arkadaşların tartışması kanlı bitti - Son Dakika
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