Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor

Anlaşma tamam gibi! Süper Lig\'in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor

İtalya Serie A takımlarından Lazio, Hatayspor'un yıldızı Fisayo Dele-Bashiru'yu 7 milyon euroya kadrosuna katmak üzere. Hatayspor ile anlaşma sağlayan İtalyan ekibi, Dele-Bashiru ile de büyük ölçüde anlaştı. 23 yaşındaki futbolcu, kısa bir süre içerisinde İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek.

17.06.2024 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Serie A takımlarından Lazio, Süper Lig'de küme kalmayı başaran Hatayspor'un yıldızı Fisayo Dele-Bashiru'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

BONSERVİSİ 7 MİLYON EURO

İtalyan ekibi, 23 yaşındaki İngiliz asıllı Nijeryalı 10 numara için Hatayspor'a bonuslarla birlikte 7 milyon euroluk teklif yaptı. Ekonomik sıkıntılar yaşayan Hatayspor, Lazio'dan gelen teklifi kabul etti.

Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sheffield Wednesday'dan 2023 yılının Temmuz ayında Hatayspor'a bonservissiz transfer olan Fisayo Dele-Bashiru, Lazio ile sözleşme görüşmelerinde büyük oranda anlaştı. Nijeryalı futbolcu, kısa bir süre içerisinde İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek.

Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor

SEZON PERFORMANSI

Fisayo Dele-Bashiru, Süper Lig'de çıktığı 36 maçta 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Türkiye Kupası'nda ise Hatayspor'a 3 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

İtalya Serie A, Hatayspor, İtalya, Lazio, Futbol, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yalnız Kurt: Hatayspor için hayırlı bir kazanç olur inşallah 1 0 Yanıtla
    Azat Demir: inşallah ?? hataylıyım:) 0 0

16:10 Saadet ve Gelecek Partileri “Abdullah Gül“ iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok Saadet ve Gelecek Partileri "Abdullah Gül" iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok
15:41 24 yıl sonra bir ilk Putin, Kim Jong-un’un davetiyle Kuzey Kore’ye gidiyor 24 yıl sonra bir ilk! Putin, Kim Jong-un'un davetiyle Kuzey Kore'ye gidiyor
12:14 Savaş kabinesini neden feshetti İşte Netanyahu’nun bundan sonraki sürece dair planı Savaş kabinesini neden feshetti? İşte Netanyahu'nun bundan sonraki sürece dair planı
11:27 Mehmet Şimşek mesajı vermişti Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor
16:49 İlk 11’de oynatacak mı Montella, Arda Güler için son kararını verdi İlk 11'de oynatacak mı? Montella, Arda Güler için son kararını verdi
16:48 Oktay Kaynarca’nın “Türkiyeliyim“ sözüne Mustafa Destici’den farklı yorum Oktay Kaynarca'nın "Türkiyeliyim" sözüne Mustafa Destici'den farklı yorum
16:10 Anlaşma tamam gibi Süper Lig’in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor
16:09 Mahsun Kırmızıgül’ün dizisi geliyor Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak Mahsun Kırmızıgül'ün dizisi geliyor! Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak
15:34 Bayram ziyaretinde Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar Bayram ziyaretinde Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar
15:11 Kasabı yorgun mermi mi öldürdü Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak Kasabı yorgun mermi mi öldürdü? Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak
15:10 Salda Gölü’nün kıyısına asfalt yol yapıldı Salda Gölü'nün kıyısına asfalt yol yapıldı
14:28 Güvenlik görevlisi, arkadaşını korumak isterken hayatını kaybetti Güvenlik görevlisi, arkadaşını korumak isterken hayatını kaybetti
14:17 Çocuklar için bir araya geldiği eşini bayram günü bıçaklayarak kurşun yağdırdı Çocuklar için bir araya geldiği eşini bayram günü bıçaklayarak kurşun yağdırdı
14:13 “Ben Türkiyeliyim“ sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca’dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar "Ben Türkiyeliyim" sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca'dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 17:33:26. #1.12#
SON DAKİKA: Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement