Çocuklar için bir araya geldiği eşini bayram günü bıçaklayarak kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Çocuklar için bir araya geldiği eşini bayram günü bıçaklayarak kurşun yağdırdı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boşanma aşamasında olan bir çift, çocukları için bayramda bir araya geldi. Ancak henüz bilinmeyen bir sebeple koca, eşini bıçaklayarak ve ateş ederek ağır yaraladı. Ardından akrabalarının evlerini kurşunlayan zanlı, cami içinde polis ekiplerine yakalandı.

17.06.2024 14:16
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boşanma aşamasında olan karı koca, çocuklar için bayramda bir araya geldi. Henüz öğrenilemeyen sebeple Mehmet S.B., 4 çocuk annesi eşini bıçak ve silah mermisi ile ağır yaraladı. Akrabalarının evlerinin de kurşunlayan zanlı, cami içinde polis ekiplerine yakalandı.

Olay, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ercan Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Mehmet S.B., bayramda çocuklarını görmek için eşi Nurcan B. ile bir araya geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebeple zanlı, 4 çocuk annesi eşi Nurcan B.'yi bıçaklayarak 5 el ateş etti.

AKRABALARININ EVLERİNE DE KURŞUN YAĞDIRDI

Zanlı koca kaçarak Çamlıtepe Mahallesi Dereli Sokak'ta oturan Nurcan B.'nin kuzeni Alaaatin B.'nin evine gitti. Alaattin B.'yi de ateş ederek yaralayan Mehmet S.B., daha sonra Kınalı Sokak'a giderek eşinin diğer kuzeni Veysi B.'nin evini kurşunlayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını ile kuzenini ambulansla hastaneye kaldırdı. Nurcan B. ile kuzeninin durumun ağır olduğu öğrenilirken kaçan koca, saklandığı camide polis ekipleri tarafından yakalandı.

Nurcan B.'nin eşi ile boşanma aşamasında olduğu, 4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ve çocukları dolayısıyla bayramı beraber geçirdikleri öğrenildi.

Çocuklar için bir araya geldiği eşini bayram günü bıçaklayarak kurşun yağdırdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çocuklar için bir araya geldiği eşini bayram günü bıçaklayarak kurşun yağdırdı - Son Dakika

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