Bayram ziyaretinde Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar - Son Dakika
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Politika

Bayram ziyaretinde Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar

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MHP'nin Yeniden Refah Partisi'ne yaptığı bayram ziyaretinde dikkat çeken bir diyalog yaşandı. MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumunu soran YRP'li Aydal "Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar..." dedi. MHP'li Durmaz'ın "Devlet Bey'e Allah sağlıklı ömürler versin, şu anda kendisi de hem sporunu yapmaya hem de bakımı da iyi. Evlilik meselesi kısmet" yanıtı üzerine "espri" yaptığını belirten Aydal, ''Hanımın yüzünden çökenler de var'' ifadesini kullandı.

17.06.2024 15:33
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Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Ankara'da siyasi parti temsilcilerinin karşılıklı bayram ziyaretleri devam ediyor. Yeniden Refah Partisi'ni, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkan Başdanışmanı MYK üyesi Özgür Bayraktar ve MHP MYK üyesi Emine Güven Öztürk ziyaret etti.

"NORMAL ŞARTLARDA BİR TÜRLÜ RASTLAŞAMIYORUZ"

MHP'li heyetin bayramını kutlayan YRP'li Aydal, "Bayramın en güzel tarafı da bu. Normal şartlarda bir türlü rastlaşamıyoruz" dedi. MHP'li Durmaz ise "Rabbim sağlıkla nice bayramlara kavuştursun. Ülkemize, milletimize, devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

MHP'Lİ DURMAZ: EVLİLİK MESELESİ KISMET

Doğan Aydal, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın selamını ileterek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunu sordu. Aydal'ın, "Devlet Bey benim arkadaşımdır. Değerli bir insandır. Devleti seven bir insandır. Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar..." açıklamasına MHP'li Durmaz, "Devlet Bey'e Allah sağlıklı ömürler versin, şu anda kendisi de hem sporunu yapmaya hem de bakımı da iyi. Evlilik meselesi kısmet" yanıtını verdi.

"BİR ADAM DİRİ DURUYORSA HANIMI YÜZÜNDENDİR DERLER YA..."

Aydal, 'Ben espri olarak söyledim. Bir adam diri duruyorsa hanımı yüzündendir diyorlarlar ya o da pek doğru değil. Hanımı yüzünden çökenler de var" şeklinde konuştu. MHP'li Durmaz da, 'Şu an bir sıkıntı yok. Türkiye'nin yükünü omuzlarımıza alınca ister istemez zaman zaman yorulabiliyorsunuz" ifadesine yer verdi.

Bayram ziyaretinde Bahçeli\'yi kızdıracak sözler: Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar

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Son Dakika Politika Bayram ziyaretinde Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayram ziyaretinde Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar - Son Dakika
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