Salda Gölü'nün kıyısına asfalt yol yapıldı - Son Dakika
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Yaşam

Salda Gölü'nün kıyısına asfalt yol yapıldı

Salda Gölü\'nün kıyısına asfalt yol yapıldı

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Salda Gölü'nün batı kesimindeki yola dökülen asfaltın kanserojen içerikli olduğunu, yağışlarla birlikte göldeki kumullara beyaz rengi veren canlılığı öldüreceğini söyledi.

17.06.2024 15:09
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TTKD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Salda Gölü'nün beyaz kumul ve turkuaz renklerinin en yoğun olduğu Kayadibi bölgesinde yıllar önce yol yapılmasının göl ekosistemine büyük zarar vereceği yönünde çok kez bilimsel uyarıda bulunmalarına rağmen, önceki yıllardan bugüne devam ettirilen yol yapım çalışmalarını eleştirdi.

Salda Gölü'ndeki yola asfalt tepkisi

GÖLE VERECEĞİ ZARAR GÖZ ARDI EDİLDİ

Dr. Kesici, "Kayadibi ve Doğanbaba köyleri arasındaki gölün batı kesimindeki yaklaşık 15 kilometrelik alanın, insanların rahatları için yol olarak açılmasına karar verilmesi çok üzücüydü.

Dünyanın ender alanlarından Salda Gölü'ne vereceği zarar göz ardı edildi. Oysa Doğanbaba Köyü gölün batı kesiminden Burdur'a ve çevresindeki yerleşim alanlarına rahatlıkla ulaşabilmekteydi. Hafta içerisinde Burdur Valiliği'nden 'Salda Gölü kıyısı boyunca uzanan mevcut yolun platformunda daraltma/genişletme yapılmaksızın, zeminin bozulduğu lokasyonlarda platform genişliği korunarak güçlendirme ve iyileştirme yapılarak paylaşımlı bisiklet yolu olarak halkımızın kullanımına sunulmuştur' açıklaması yapıldı. Gölün kıyısında yer alan kesimde, zemin bozukluğunun giderilmesi için sıcak asfalt uygulaması yapılmıştır" dedi.

Salda Gölü'ndeki yola asfalt tepkisi

"SALDA GÖLÜ TEHLİKE ALTINDA"

Yıllar önce yapılan yol nedeniyle, insan faaliyetlerinden korunması gereken gölün yarı çevresinin yapılaşmaya da açıldığını kaydeden Dr. Erol Kesici, "Ayrıca bu alanda zengin manyezit yatakları var. Göl kıyısından dağın eteklerine kadar yükselen bu doğal kaynağın, göl ekosistemi arasındaki bağlantısı yol yapımıyla kesilmiştir.

Bu yolun bulunduğu alan, yüzde 90'dan daha fazla magnezyum ve demirce zengin, koyu renkli mineral içeren göl ortamında oluşmuş kayaçların yer aldığı çökellerle kaplı alandır. Bu her bakımdan çok değerli olan hidratlı karbonatlar biyomineralizasyonla adeta karnabaharın oluşması gibi büyümekte olduğundan yıllar öncesinde, her biri canlılık özelliği içeren tohumlar olduğu içim bu beyaz kayaçların ve tortul çökellerin bulunduğu yerlere 'ayakkabınızla bile basmayın' uyarısında bulunmuştum. Ama bugün Salda Gölü'nün suyu ve beyazlıkları kararmakta ve tehlike altında" dedi.

Salda Gölü'ndeki yola asfalt tepkisi

Yola asfalt dökmenin yanlış ve göl ekosistemine zarar vereceğini söyleyen Dr. Kesici, "Potansiyel kanserojen birçok madde içerdiği için asfalt, yağmur suyu ve diğer nedenlerle suya karışınca canlı hayatını olumsuz etkilediği, asfaltın ve dökümü sırasında asfalt dumanının yayılması ve solunmasının, çevresindeki hava, toprak, su ve canlı ortamına kısa ve uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabileceği bildirilmektedir.

Asfaltın atıklarının, bozulan parçalanan kısımlarının, araç kullanımıyla artan karbon salınımını artırdığı bilinmektedir. Suya karışması, balıklar, yaban hayatı ve su ekosistemi için ciddi risk ve tehlike oluşturuyor" diye konuştu.

BETON YOL DAHA ÇEVRECİ

Dr. Kesici, "Salda Gölü ve çevresindeki ekosistemin canlılığını koruyabilmesi için asfaltın kaldırılıp, yerine ekosisteme uygun, koruyucu, diğer kaplama türlerine daha uzun ömürlü çimento betonundan yol kaplamaları yapılmalıydı. Keşke bu şekilde hiç yapılmasaydı. Beton yolun taşıtlarda yakıt tasarrufu ve bu tasarruf sayesinde karbon emisyonunu düşürdüğü bilinmektedir.

Özellikle hizmet ömrünün 30 veya 50 yıl olarak kabul edildiği göz önüne alındığında, yakıt tüketimindeki azalmadan kaynaklı emisyon farklılıkları ciddi mertebelere ulaşabilecektir. Asfalta göre çok daha çevrecidir ve petrol türevli asfalta göre biraz daha maliyetlidir. Ancak Salda Gölü için masraftan kaçılmamalıdır. Salda Gölü'nün değeri parayla ölçülemeyecek kadar büyüktür ve önemlidir" dedi.

Kaynak: DHA

Burdur, Salda, Çevre, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Salda Gölü'nün kıyısına asfalt yol yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Obruk: Doğayı korumak nedir bi haberiz. Doğal tabiatı talan etme sunileştirme konusunda flamayı kimseye bırakmıyoruz 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Orayı kurutalardı rahatlayacaklarda işte zorluyorlar doğanın dengesini bozmayın 4 0 Yanıtla
  • Deniz Öztürk: Yoldan geçenlerin atacağı çöplerde göle sonra çevreciyiz arkadaş doğal hiç bir yeri bırakmıyosunuz turistleri çekmek için gözünüzü para hırsı bürmüş canım ülkemi ne hale getirdiniz.. 2 0 Yanıtla

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