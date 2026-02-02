Çekmeköy'de bakım yapılan asansör düştü; 1 işçi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çekmeköy'de bakım yapılan asansör düştü; 1 işçi öldü

Çekmeköy\'de bakım yapılan asansör düştü; 1 işçi öldü
02.02.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇEKMEKÖY'de bir sitede bakımı yapılan asansörün düşmesi sonucu iki asansör kabini arasında sıkışan Fuat Yağcı (35) hayatını kaybetti.

ÇEKMEKÖY'de bir sitede bakımı yapılan asansörün düşmesi sonucu iki asansör kabini arasında sıkışan Fuat Yağcı (35) hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.45 sıralarında Taşdelen Mahallesi Şehit Kubilay Caddesi'nde bulunan sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; binada bulunan iki asansörden biri arızalandı. Site yönetimi tarafından arızanın giderilmesi için çağrılan firmanın çalışanları bakım yaptığı sırada asansörlerden biri düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, asansör bakım işçisi Fuat Yağcı'nın iki asansör kabini arasında sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yağcı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yağcı'nın iş arkadaşı Yaşar D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İş Kazası, Çekmeköy, Güvenlik, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de bakım yapılan asansör düştü; 1 işçi öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Gelecek Partisi’nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu’nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor
Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
Şırnak’ta çığ düştü 4 köy yolu ulaşıma kapandı Şırnak'ta çığ düştü! 4 köy yolu ulaşıma kapandı
Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı

17:04
YRP’li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis’e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?
16:55
Fener taraftarı şokta Jhon Duran akşamki maçı beklemeden uçağa binip gitti
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran akşamki maçı beklemeden uçağa binip gitti
16:36
Savunmaya duvarı ördüler Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
Savunmaya duvarı ördüler! Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
15:07
Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi
Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 17:17:56. #7.11#
SON DAKİKA: Çekmeköy'de bakım yapılan asansör düştü; 1 işçi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.