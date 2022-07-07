İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE DAMPERİ AÇILAN TIR ÜST GEÇİDE ÇARPTI

ÇEKMEKÖY'de damperi açılan TIR, üst geçide çarptı. Damper üst geçide takılı kalırken, TIR yaklaşık 200 metre ileride durabildi. Kaza nedeniyle her iki istikamette de trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy istikametine giden Uğur Kır idaresindeki 34 FKA 917 plakalı TIR, damperinin açılması nedeniyle üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle damper üst geçide sıkışırken, TIR yaklaşık 200 metre sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazanın olduğu istikamette iki şeridin kapanması nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, karşı şeritte ise meraklı sürücüler kazayı izlemek için yoğunluk oluşturdu. Çevredeki meraklı vatandaşlar, olay yerinde cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

Olayın görgü tanığı Özkan Kaya, "Ben köpek gezdiriyordum. Güm diye bir ses geldi. Sonra ben koştuğumda damper açıktı. Vurduktan sonra kamyon zaten direkt o tarafa doğru gitti. Olay anında elimde köpek olduğu için zaten yaklaşamadım. Arkasından gelen araba yoktu Allahtan. Başka bir arabanın da üzerine taşlar düştü. O da zaten sağda durdu. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadı. Şoförü göremedim zaten kamyon fırladı. Oradaki göstergelere kadar gitti. Herhangi bir şey yoktu galiba" dedi.

Üst geçide sıkışan damper, vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kaza yapan tırdan yola sızan akaryakıt ve yağ yol bakım ekipleri tarafından kumlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.