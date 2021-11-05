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Son dakika haberleri | Çekmeköy'de feci kaza; kamyon şoförü ağır yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Çekmeköy'de feci kaza; kamyon şoförü ağır yaralandı

05.11.2021 11:34
Son dakika haberleri | Çekmeköy'de feci kaza; kamyon şoförü ağır yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Ali Kerem BENGİ / ÇEKMEKÖY'de emniyet şeridindeki TIR'a çarpan kamyonetin şoförü ağır şekilde yaralandı.

Ali Kerem BENGİ/  ÇEKMEKÖY'de emniyet şeridindeki TIR'a çarpan kamyonetin şoförü ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Köprü yolu Çekmeköy Nişantepe Mevki Edirne İstikametinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Ali Karaaslan'ın kullandığı 34 JU 0158 plakalı kamyon, önünde giden 01 DKE 15 plakalı TIR'a bilinmeyen bir nedenle çarptı. Karaaslan, sürücü koltuğunda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Ali Karaaslan'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Karaaslan ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken durumun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. TIR'ın sürücüsü Halil Akbaş, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Görgü tanığı Turan Kepenek "Burada araçlar birbirine vurmuş. Yolu kesmeye çalıştık. İtfaiye olay yerine geldi. Devletin ambulansı yarım saat sonra olay yerine geldi. Sizden bile sonra geldi buraya. Sürücünün bilinci yerinde değildi. Sadece hareket ediyordu. Konuşturmaya çalıştık ama konuşturamadık." dedi.


Son dakika haberleri | Çekmeköy'de feci kaza; kamyon şoförü ağır yaralandı
Son dakika haberleri | Çekmeköy'de feci kaza; kamyon şoförü ağır yaralandı
Son dakika haberleri | Çekmeköy'de feci kaza; kamyon şoförü ağır yaralandı
Son dakika haberleri | Çekmeköy'de feci kaza; kamyon şoförü ağır yaralandı
Son dakika haberleri | Çekmeköy'de feci kaza; kamyon şoförü ağır yaralandı
Son dakika haberleri | Çekmeköy'de feci kaza; kamyon şoförü ağır yaralandı
Son dakika haberleri | Çekmeköy'de feci kaza; kamyon şoförü ağır yaralandı

Yavuz Sultan Selim, Ali Karaaslan, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Çekmeköy'de feci kaza; kamyon şoförü ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Çekmeköy'de feci kaza; kamyon şoförü ağır yaralandı - Son Dakika
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