Çekmeköy'de Kağıt Fabrikasında Yangın
28 dakika önce
Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA - ÇEKMEKÖY'de kağıt fabrikasının bahçesinde bulunan atık kağıtlar yandı.
Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA - ÇEKMEKÖY'de kağıt fabrikasının bahçesinde bulunan atık kağıtlar yandı.
Çekmeköy Sırapınar Mahallesi Beykoz Caddesi'ndeki kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yanan kağıt balyaları da iş makineleriyle dışarıya çıkarıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:23 Kaynak: DHA
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