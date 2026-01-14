Çekmeköy'de Kaybolan Alzheimer Hastası Aranıyor - Son Dakika
Çekmeköy'de Kaybolan Alzheimer Hastası Aranıyor

14.01.2026 17:45
78 yaşındaki alzaymır hastası Mehmet Pamukçuoğlu, 25 gündür kayıp. Arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Çekmeköy'de 19 Aralık'tan bu yana haber alınamayan alzaymır hastası yaşlı adamı arama çalışmaları 25'inci gününde devam ediyor.

Olay, 19 Aralık 2025'te Çekmeköy Taşdelen Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alzaymır ve kalp hastası olduğu öğrenilen Mehmet Pamukçuoğlu (78), geliniyle birlikte torununu okuldan almak üzere evden çıktı. Okulun önünde gelini torunuyla ilgilendiği esnada Pamukçuoğlu bir anda ortadan kayboldu. Aile yakınları, çevrede yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca durumu polise bildirdi. Güvemlik güçlerince başlatılan arama çalışmalarında Pamukçuoğlu'a ait bir ize rastlanılamadı. Pamukçuoğlu'nun kaybolmasının üzerinden 25 gün geçmesine rağmen arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Polis ve arama kurtarma ekiplerince bölgedeki ormanlık alanlar ve çevredeki yerleşim noktalarındaki çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Mehmet Pamukçuoğlu'nun oğlu Ali Pamukçuoğlu, "Babam 78 yaşında ve alzaymır hastası. Hayatından endişe ediyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Ailecek perişan durumdayız. Üzerinde telefon vardı, ilk gün akşama kadar açıktı, daha sonra zannedersem şarjı bittiği için o günden beri telefonu da kapalı" şeklinde konuşmuştu. - İSTANBUL

