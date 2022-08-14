İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE KURŞUN YAĞDIRDI - Son Dakika
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İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE KURŞUN YAĞDIRDI

14.08.2022 11:08
İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE KURŞUN YAĞDIRDI

ÇEKMEKÖY'de tabancayla park halindeki otomobile kurşun yağdıran kişi, olay yerinden uzaklaştı.

ÇEKMEKÖY'de tabancayla park halindeki otomobile kurşun yağdıran kişi, olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Cuma günü saat 18.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa yürüyerek gelen kapüşonlu kişi, park halindeki otomobile, yanındaki tabancayla rast gele ateş açtı. Şüpheli, tam çocukların sokakta olduğu sırada gerçekleştirdiği saldırının ardından koşarak ayrıldı. O anda binanın önünde oturan apartman sakinleri de korku dolu dakikalar yaşadı.

Olay anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kapüşonlu kişinin otomobile ateş açtığı görülürken, o anda sesleri duyan çocuğun kaçtığı anlar yer aldı. Apartmanın önünde oturanların yaşadığı panik yaşıyor. Polis silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE KURŞUN YAĞDIRDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE KURŞUN YAĞDIRDI - Son Dakika
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