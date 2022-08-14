Olay anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kapüşonlu kişinin otomobile ateş açtığı görülürken, o anda sesleri duyan çocuğun kaçtığı anlar yer aldı. Apartmanın önünde oturanların yaşadığı panik yaşıyor. Polis silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, geçen Cuma günü saat 18.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa yürüyerek gelen kapüşonlu kişi, park halindeki otomobile, yanındaki tabancayla rast gele ateş açtı. Şüpheli, tam çocukların sokakta olduğu sırada gerçekleştirdiği saldırının ardından koşarak ayrıldı. O anda binanın önünde oturan apartman sakinleri de korku dolu dakikalar yaşadı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE KURŞUN YAĞDIRDI - Son Dakika

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