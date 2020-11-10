Çekmeköy'de YKS'ye hazırlanan öğrencilere dijital dershane desteği - Son Dakika

Çekmeköy'de YKS'ye hazırlanan öğrencilere dijital dershane desteği

10.11.2020 14:22

Çekmeköy'de YKS'ye hazırlanan öğrencilere dijital dershane desteği Çekmeköy Belediyesi tarafından, YKS'ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine ücretsiz dijital dershane uygulaması hediye edildi.

Çekmeköy'de YKS'ye hazırlanan öğrencilere dijital dershane desteği

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi tarafından, YKS'ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine ücretsiz dijital dershane uygulaması hediye edildi. İçerisinde 250 binden fazla soru ve 30 binden fazla soru çözüm videosu barındıran uygulama, öğrenciler tarafından kullanıcı adı ve şifreleri ile diledikleri yerde telefon ya da tabletlerinden ulaşılabiliyor. Öğrenciler bu sayede istedikleri zaman istedikleri yerde soru çözerek sınava hazırlık yapabiliyor.

Çekmeköy Belediyesi korona virüs pandemisi gölgesinde üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri için anlamlı bir uygulamayı hayata geçirdi. İlçedeki tüm devlet okullarında YKS'ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine binlerce online içerik imkanı sunan dijital dershane hediye edildi. Yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye hediye edilen dijital dershane sistemi içerisinde onlarca yayınevinden 250 binden fazla soru ve 30 binden fazla soru çözüm videosu barındırıyor. Modülde bulunan yapay zeka öğrencilerin cevaplarına göre onları takip ediyor ve yoğunlaşmaları gereken derslerle ilgili yol da gösteriyor. Kullanıcı adı ve şifreleri ile diledikleri yerde telefon ya da tabletlerinden uygulamaya girebilen öğrenciler bu sayede istedikleri zaman soru çözerek sınava hazırlık yapabiliyor.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ilçede bulunan Güç Kardeşler Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya gelerek uygulamanın kullanıcı adı ve şifre dağıtımını gerçekleştirdi. Başkan Poyraz tarafından öğrencilere dağıtılan kartlarda uygulama hakkında kullanım bilgileri yer alıyor. Öğrenciler, kartta bulunan kapalı kısmı kazıyarak şifrelerini elde edebiliyor, ardından "Pakodemy" uygulaması üzerinden kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş yaparak dijital dershaneye erişim sağlıyor.

Girdiği bir sınıfta dijital dershane uygulaması hakkında öğrenciler bilgi veren Başkan Ahmet Poyraz, "12. sınıflarımıza bir kart hediye edeceğiz. Üniversiteye hazırlık için. Buna tablette telefonda, ister otobüste ister parklarda ulaşabiliyorsunuz" dedi.

Çekmeköy'de YKS'ye hazırlanan öğrencilere dijital dershane desteği
Çekmeköy'de YKS'ye hazırlanan öğrencilere dijital dershane desteği
Çekmeköy'de YKS'ye hazırlanan öğrencilere dijital dershane desteği
Çekmeköy'de YKS'ye hazırlanan öğrencilere dijital dershane desteği

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de YKS'ye hazırlanan öğrencilere dijital dershane desteği - Son Dakika


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