ÇEKMEKÖY'DEKİ METRO İSTASYONUNDA YÜRÜYEN MERDİVEN ÇİLESİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÇEKMEKÖY'DEKİ METRO İSTASYONUNDA YÜRÜYEN MERDİVEN ÇİLESİ - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'DEKİ METRO İSTASYONUNDA YÜRÜYEN MERDİVEN ÇİLESİ

7 saat önce

Çekmeköy metro istasyonunda bulunan ve yukarı yöne hareket eden yürüyen merdiven günlerdir çalışmıyor.

ÇEKMEKÖY'DEKİ METRO İSTASYONUNDA YÜRÜYEN MERDİVEN ÇİLESİ, System.String[]

Çekmeköy metro istasyonunda bulunan ve yukarı yöne hareket eden yürüyen merdiven günlerdir çalışmıyor. Her gün metroyu kullanan çok sayıda vatandaş merdiveni yürüyerek çıkmak zorunda kalıyor. 9 Mart Pazartesi günü akşam saatlerine kadar arızalı olan yürüyen merdivenin girişinde 'Bu ekipman 09.03.2020 tarihine kadar planlı revizyon nedeniyle servis dışı kalacaktır' yazısı yer alırken, o yazıdaki tarih dün 13.03.2020 olarak değiştirildi. Metro istasyonunda bulunan asansörler çalışsa da merdiveni yürüyerek çıkan ve asansöre binmeyen çoğu vatandaş nefes nefese kalıyor. Vatandaşların isteği yürüyen merdivenin bir an önce onarılması.

"NEFES NEFESE KALDIK, YAPILSIN KURTULALIM"

Merdiveni yürüyerek çıkan bir vatandaş, "Nefes alışımdan belli oluyor galiba değil mi? Baya sıkıştık yani. Eşim ayakta duramıyor. Baya rezillik. Bir an önce tamir edilmeli" şeklinde konuştu. Çekmeköy'de yaşayan Kazım Can ise, "Nefes nefese kaldık. Yapılsın biz de kurtulalım" ifadelerini kullandı.

"KOLAY DEĞİL, GÜNLERDİR YÜRÜYEREK ÇIKIYORUZ"

Yürüyen merdiven çalışmadığı için merdiveni yürüyerek çıkan 65 yaşındaki Zahide Akkuş, "Halk böyle zorlanıyor, biz yaşlıyız. Yapılsa iyi olur. Ben 65, eşim 75 yaşında. Böyle olmaz ki. Yapılsın. Bak ben nefes nefese çıktım. Kolay değil, günlerdir yürüyerek çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

"BÖYLE OLMAZ Kİ"

Zuhal Öner, "Nefes nefese kaldım görüyorsunuz. Böyle olmaz ki. Bayılacağım vallahi. Hiç konuşacak halim yok, çok kötüyüm. En kısa zamanda yapılmasını isterim" diye konuştu.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Günlerdir çalışmayan merdivenle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Çekmeköy istasyonu 652 numaralı yürüyen merdivende, 6 Mart 2020 cuma günü meydana gelen arıza sonrası yapılan incelemede, ekipmanda zincir uzaması meydana geldiği tespit edilmiş ve değişimi yapılması amacıyla çalışma başlatılmıştır. Zincir değiştirme işleminden sonra başka bir problemle karşılaşılmadığı durumda, yarın (Çarşamba) sabah yürüyen merdivenin devreye alınması planlanmaktadır. Farklı bir sorunun oluşabilme ihtimalini de göz önünde bulundurmamız nedeniyle 13 Mart 2020 (Cuma) tarihinde açılması planlandığı bilgisi vatandaşlarımızla paylaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

yürüyen merdivenler, Çekmeköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi Avcılar'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu

Son Dakika Haberleri
18:42 İSTANBUL Korona Virüs için okullarda tedbir alınıyor
18:42 EDİRNE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN SINIRDA ZODYAK BOTLARLA TATBİKAT-EK
18:42 Bakan Pekcan: "Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız"
18:42 Öğretmenlerden İl Emniyet Müdürü Tuğ'a ziyaret
18:42 Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 18:43:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇEKMEKÖY'DEKİ METRO İSTASYONUNDA YÜRÜYEN MERDİVEN ÇİLESİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]