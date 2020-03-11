ÇEKMEKÖY'DEKİ METRO İSTASYONUNDA YÜRÜYEN MERDİVEN ÇİLESİ - Son Dakika

Çekmeköy metro istasyonunda bulunan ve yukarı yöne hareket eden yürüyen merdiven günlerdir çalışmıyor. Her gün metroyu kullanan çok sayıda vatandaş merdiveni yürüyerek çıkmak zorunda kalıyor. 9 Mart Pazartesi günü akşam saatlerine kadar arızalı olan yürüyen merdivenin girişinde 'Bu ekipman 09.03.2020 tarihine kadar planlı revizyon nedeniyle servis dışı kalacaktır' yazısı yer alırken, o yazıdaki tarih dün 13.03.2020 olarak değiştirildi. Metro istasyonunda bulunan asansörler çalışsa da merdiveni yürüyerek çıkan ve asansöre binmeyen çoğu vatandaş nefes nefese kalıyor. Vatandaşların isteği yürüyen merdivenin bir an önce onarılması.

"NEFES NEFESE KALDIK, YAPILSIN KURTULALIM"

Merdiveni yürüyerek çıkan bir vatandaş, "Nefes alışımdan belli oluyor galiba değil mi? Baya sıkıştık yani. Eşim ayakta duramıyor. Baya rezillik. Bir an önce tamir edilmeli" şeklinde konuştu. Çekmeköy'de yaşayan Kazım Can ise, "Nefes nefese kaldık. Yapılsın biz de kurtulalım" ifadelerini kullandı.

"KOLAY DEĞİL, GÜNLERDİR YÜRÜYEREK ÇIKIYORUZ"

Yürüyen merdiven çalışmadığı için merdiveni yürüyerek çıkan 65 yaşındaki Zahide Akkuş, "Halk böyle zorlanıyor, biz yaşlıyız. Yapılsa iyi olur. Ben 65, eşim 75 yaşında. Böyle olmaz ki. Yapılsın. Bak ben nefes nefese çıktım. Kolay değil, günlerdir yürüyerek çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

"BÖYLE OLMAZ Kİ"

Zuhal Öner, "Nefes nefese kaldım görüyorsunuz. Böyle olmaz ki. Bayılacağım vallahi. Hiç konuşacak halim yok, çok kötüyüm. En kısa zamanda yapılmasını isterim" diye konuştu.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Günlerdir çalışmayan merdivenle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Çekmeköy istasyonu 652 numaralı yürüyen merdivende, 6 Mart 2020 cuma günü meydana gelen arıza sonrası yapılan incelemede, ekipmanda zincir uzaması meydana geldiği tespit edilmiş ve değişimi yapılması amacıyla çalışma başlatılmıştır. Zincir değiştirme işleminden sonra başka bir problemle karşılaşılmadığı durumda, yarın (Çarşamba) sabah yürüyen merdivenin devreye alınması planlanmaktadır. Farklı bir sorunun oluşabilme ihtimalini de göz önünde bulundurmamız nedeniyle 13 Mart 2020 (Cuma) tarihinde açılması planlandığı bilgisi vatandaşlarımızla paylaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.