Çekmeköy'ün liseli öğrencileri Boğaz turunda

Çekmeköy Belediyesi Kültür Gezileri kapsamında 5 bin öğrenciyi boğaz turuna çıkarıyor



Çekmeköy Belediyesi'nin Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde gerçekleştirdiği kültür gezileri başladı. İlçedeki 21 okuldan 5 bin öğrencinin katılacağı boğaz turları 12 Kasım- 21 Nisan tarihleri arasında yapılacak.



İlki 12 Kasım Salı günü yapılan gezilerde öğrenciler tarihe ve doğal güzelliklere yolculuk yaptılar. Nostaljik bir gezi niteliği de taşıyan organizasyonda çay simit ve peynir keyfi yapan öğrenciler, bol bol hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmediler. Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sırmacı ve Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş'ta ilk gezide öğrencileri yalnız bırakmadı. Öğrencilere seslenen Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Sırmacı; "Eğitim vadisi Çekmeköy'de binlerce öğrencimize boğaz keyfi yaşatacağız. Yaşadığımız şehrin güzelliklerini görmek yoğun temponuz arasında sizlere iyi gelecektir. Keyifli, bol sohbetli bir gezi olmasını diliyorum hepinize iyi eğlenceler," dedi. - İSTANBUL