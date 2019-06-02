Son Dakika Haberleri: Çekmeköy vahşetinin zanlısı tutuklandı
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Çekmeköy vahşetinin zanlısı tutuklandı

1 saat önce

ÇEKMEKÖY'de Özbek bir kişinin boğazının kesilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Çekmeköy vahşetinin zanlısı tutuklandı, System.String[]
ÇEKMEKÖY'de Özbek bir kişinin boğazının kesilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde   Özbekistan uyruklu O.H. boğazı kesilerek öldürülmüştü.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu Özbekistan uyruklu S.S. (24) Ümraniye'de yakalandı. S.S. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine görderildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:23 Kaynak: DHA
İstanbul, Çekmeköy, Güncel
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