Çekya'da lider Slavia Prag hata yapmadı

Çekya Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde lider Slavia Prag, Mlada Boleslav deplasmanına konuk oldu.

Çekya Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde lider Slavia Prag, Mlada Boleslav deplasmanına konuk oldu. Slavia 1-0 kazanarak şampiyonluk için avantajını sürdürdü.

Çekya Ligi'nin 25. haftasında bugün 4 maç oynandı. Günün en önemli karşılaşmasında lider Slavia Prag, Mlada Bolevlav ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 22. dakikasında Petr Sevcik'in golüyle 1-0 öne geçen Slavia, karşılaşmadan da bu sonuçla galip ayrıldı ve puanını 61'e yükseltti. 1 maçı fazla olan Slavia Prag, en yakın rakibinden 11 puan önde bulunuyor ve ligin bitimine 5 maç kaldı. Çekya Ligi'nde günün sonuçları şu şekilde:

Jablonec-Fastav Zlin: 1-0

Pribram-Banik Ostrava: 0-0

Slovacko-Sigma Olomouc: 0-0

Mlada Boleslav-Slavia Prag: 0-1 - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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