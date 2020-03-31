Çekya'da mahsur kalan 8 Türk tır şoförü, Büyükelçi Bağış'ın girişimleriyle Türkiye'ye döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çekya'da mahsur kalan 8 Türk tır şoförü, Büyükelçi Bağış'ın girişimleriyle Türkiye'ye döndü - Son Dakika

Çekya'da mahsur kalan 8 Türk tır şoförü, Büyükelçi Bağış'ın girişimleriyle Türkiye'ye döndü

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuşları iptal olduğu için Çekya'nın başkenti Prag'da mahsur kalan sekiz Türk tır şoförü, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın girişimleriyle Belarus üzerinden uçakla Türkiye'ye döndü.

Çekya'da mahsur kalan 8 Türk tır şoförü, Büyükelçi Bağış'ın girişimleriyle Türkiye'ye döndü, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuşları iptal olduğu için Çekya'nın başkenti Prag'da mahsur kalan sekiz Türk tır şoförü, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın girişimleriyle Belarus üzerinden uçakla Türkiye'ye döndü.

Çekya'da bir firmada çalışan tır şoförleri, izinlerinde Türkiye'ye gelmek için yaklaşık 20 gün önce Prag'tan uçak bileti aldı. Sefer saatine 2 saat kala koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uçuşlarının iptal edilmesi nedeniyle bir otelde konaklamak zorunda kalan şoförler, yurda dönüş için Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış'a ulaştı.

Bağış'ın girişimleri sonucunda Belarus'tan İstanbul'a gidecek bir tarifeli uçakta yer bulan Türk tır şoförleri, Türkiye'ye ulaştı.

Bu sabah İstanbul Havalimanı'na inen 8 Türk tır şoförü, gerekli işlemlerin ardından otobüsle Bursa'ya götürülerek bir yurda yerleştirildi.

Yurda dönen şoförlerden Muammer Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çekya'da bir firmada çalıştıklarını, her 3 ayda bir izin için Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Akgün, yaklaşık 20 gün önce uçak biletlerinin alındığını, uçuşa iki saat kala Prag-İstanbul tarifeli seferin iptal edildiğini ifade ederek, "Firmamız hemen konuya müdahale etti. Bizi havalimanından alarak, otele yerleştirdi. Yaklaşık 10 gün otelde kaldık. Çareler aramaya başladık. Sayın Büyükelçimiz Egemen Bağış'ı aradık. Onunla sürekli telefonla görüştük." dedi.

Bağış'ın ilgili makamlara başvuruda bulunduğunu belirten Akgün, yapılan girişimlerin psikolojik olarak kendilerini biraz olsun rahatlattığını kaydetti.

Akgün, daha sonra Belarus'tan İstanbul'a gelecek tarifeli bir uçağa bilet bulduklarını, bu nedenle Prag'dan başkent Minsk'e gittiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Belarus Havalimanı'nda 15 saat kaldık. Daha sonra bu sabah İstanbul'a indik. Bizi karşılayan sağlık görevlileri ve polisler otobüslere bindirdi. Yemek ve ihtiyaçlarımız konusunda havalimanında sıkıntı yaşamadık. Şimdi Bursa'ya geldik. Burada bir yurda bizi yerleştirdiler. Herkesin odası ayrı. Yiyecek, içecekten tut, temizlik ve havlusuna kadar bir evde ne varsa o imkanı sağladılar. Yurtta yaklaşık 14 gün kalacağız. Kontrollerimiz yapıldı ve şu anda bizde herhangi bir problem çıkmadı. Ateşlerimiz normal çıktı. Şimdi günlük kontrolleri yapacaklar. Hiçbir arkadaşımızda kötü bir şey yok. Bizim devletten yana bir problemimiz yok. İnanın, odalarda bir kuş sütü eksik. Buraya kadar her şey yapıldı."

"Vatana ulaşma umudu risk tanımıyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükelçi Bağış, Türk tır işçileriyle yakından ilgilendiklerini belirtti.

"Vatana ulaşma umudu risk tanımıyor." diyen Bağış, yaşanan süreçle ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'ye dönmek isteyen şoför kardeşlerimizi havalimanından uğurladık. Prag'da bulundukları zaman zarfında kendileri ile yakından ilgilendiğimiz kardeşlerimiz Belarus'a ulaştıklarında 14 gün başkent Minsk'te karantinaya tabi tutulabilme ihtimali ile ardından İstanbul'a vardıklarında ise yeniden 14 gün karantinada kalacakları konusunda bilgilendirdik. Uyarılarımıza rağmen her şeyi göze alarak, Çekya'dan ayrılmak istediklerini belirten şoför kardeşlerimiz, memlekete döndüler. Kendilerine seyahat süresince dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında uyarılarda bulunduktan sonra onlara yol boyunca kullanmaları ricasıyla maske hediye ettik ve uğurladık. Prag'dan sorunsuz bir şekilde Minsk Havalimanı transit salonuna sağ salim ulaştıklarını bildiren yolculuklarımız, Minsk Havalimanı transit salonundaki 15 saatlik bekleyişlerinin ardından İstanbul'a hareket etti."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:02 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBMM Hastanesi'nde görevli doktorun ikinci testi pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız         
22:07
DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu         
22:05
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi         
21:42
Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum         
21:27
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi         
21:02
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart         
20:52
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi         
20:37
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor         
20:36
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz         
20:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim         
20:08
9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı 9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı         
20:07
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi         
19:49
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek         
19:38
Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu         
19:34
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı         
19:26
Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi         
19:12
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi         
19:09
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:50
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası         
18:46
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı         
18:37
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı         
18:23
112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı 112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı         
18:23
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu         
18:17
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı         
18:12
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak         
18:08
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi         
18:00
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız         
17:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 22:14:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çekya'da mahsur kalan 8 Türk tır şoförü, Büyükelçi Bağış'ın girişimleriyle Türkiye'ye döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]