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Çekya'da Türk kahvesi kültürünün tanıtıldığı etkinliğe yoğun ilgi gösterildi - Son Dakika

Çekya'da Türk kahvesi kültürünün tanıtıldığı etkinliğe yoğun ilgi gösterildi

15.09.2021 19:00
Çekya'da Türk kahvesi kültürünün tanıtıldığı etkinliğe yoğun ilgi gösterildi, System.String[]

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği tarafından ilki düzenlenen ve yaklaşık bir hafta sürecek Türk Kültür Festivali kapsamında tanıtılan Türk kahvesine katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği tarafından ilki düzenlenen ve yaklaşık bir hafta sürecek Türk Kültür Festivali kapsamında tanıtılan Türk kahvesine katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe, Büyükelçi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış'ın yanı sıra Çekya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Martina Tauberova, Savunma Bakan Yardımcı Vladimir Müller ve çok sayıda büyükelçi katıldı. ?

Büyükelçi Bağış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk kültürü ve Türkiye'nin potansiyelini Çek Cumhuriyeti'nde tanıtmak amacıyla Türk Kültür Festivali düzenlediklerini ve ilk festivalin temasını da Türk kahvesi olarak belirlediklerini anlattı.

Bağış, festival kapsamında birçok etkinlik düzenlediklerini, öncelikli olarak ülkenin en görkemli golf kulüplerinden birinde iki golf turnuvasına ev sahipliği yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Çek Cumhuriyeti'nin önde gelen simalarının katıldığı golf turnuvalarında golf kültürü ile kahve kültürünü bir araya getirdik. Rezidansımızı açtık, burada kendi mutfağımızın örnekleriyle Türk kahvesini birleştirdik. Burada 30'dan fazla büyükelçi ve Çek Cumhuriyeti'nden 3 bakan yardımcısı ve üst düzey iş temsilcileri etkinliğe katıldı. Onlara Türk kahvemizi tanıttık."

İlerleyen günlerde festival kapsamında etkinliklerini sürdüreceklerini ifade eden Bağış, Prag'ın önemli noktalarında ücretsiz olarak Türk kahvesi ikram edileceğini dile getirdi.

Bağış, Türkiye'den birçok kurum ve kuruluşun, bu festivali düzenlemek için kendilerine destek olduğunu aktardı.

"Türk kahvesini içenler hayran kalıyor"

Gerçek Türk kahvesini içenlerin hayran kaldığını vurgulayan Bağış, "Türk kahvesi diye kendilerine sunulan kahvenin, sıcak suyun içine atılmış toz kahve olduğunu, suyla iyi bir şekilde karışmadığını, o tadı alamadıklarını itiraf ediyorlar. Onun için biz de kahvemizi ve kahvemiz dolayısıyla ülkemizi ve kültürümüzü tanıtmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kahve diplomasisi

Beyhan Bağış da Türk kahvesinin Çekya'da farklı tüketildiğini belirterek, "Biz kahve diplomasisine çok inanarak bu tanıtım programını düzenlemek istedik." şeklinde konuştu.

Çekya'da Türk kahvesinin, olması gerektiğinin dışında farklı bir şekilde hazırlandığını ifade eden Bağış, bu etkinlik vesilesiyle Türk kahvesinin nasıl hazırlandığını ve pişirildiğini de anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Etkinlikte gastronomi uzmanı ve Türk Kahvesi Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Serim de Türk kahvesinin tarihçesi ile Avrupa'ya geliş öyküsünü katılımcılara atlattı.

Türk kahvesi ve çeşitli ikramların yapıldığı program kapsamında bir de çekiliş yapıldı.

Türk Kahvesi, Türkiye, Prag, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çekya'da Türk kahvesi kültürünün tanıtıldığı etkinliğe yoğun ilgi gösterildi - Son Dakika


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