Çelebi\'den Ocak Zammına Sert Eleştiri

08.01.2026 14:11
Eğitimciler Sendikası Başkanı Çelebi, ocak zammını eleştirerek öğretmenlerin geçim derdine dikkat çekti.

Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı İshak Çelebi, ocak ayında yapılan memur ve emekliler için belirlenen zam oranlarını yaptığı basın açıklamasında sert bir dille eleştirdi. Çelebi, "Ocak zammı komedi dükkanından çıkmış gibi" dedi.

Genel başkan Çelebi, yaptığı açıklamada şunları kaydetti; "Memur ve emeklilerin hayat standartlarını belirleyecek olan ocak zammı, komedi dükkanından çıkmış gibi duruyor. Memur ve emeklinin her geçen gün düşen alım gücü, aile geçimini idame etme ihtimalinden çok uzaktır. Hükümetin bu konuya yaklaşımı politik çıkarlarından öteye geçmezken yetkili sendika da vefa borcunun karşılığında cılız tepkilerle kitlesini kontrol altında tutuyor. Kiraların bir aylık maaşa yakın olduğu bir ülkede geçinmek marifet ister. Maaşının üçte ikisini kiraya veren memurun huzur içinde çalışıp da kamu hizmeti vermesinde kalite bekleyemezsin. Ülke kaynaklarını adil dağılımını sağlayamayan bir yönetim, çalışanlara da hak ettiği ücreti veremez."

"Öğretmenlerimiz geçim derdine düşmüş durumda"

Çelebi, öğretmenlere ayrı bir yer ayırarak açıklamalarına şöyle devam etti. "Bu zam oranlarıyla tüm memurlarda olduğu gibi öğretmenlerimizin de yaşam standardı düşmeye devam etmektedir. Öğrencilerine sunduğu eğitim öğretim faaliyetlerini en iyi nasıl yerine getireceğini düşünmesi gereken öğretmenlerimizin, kredi kartı ekstresini nasıl kapatabileceğini düşünüyor olması ne kadar acı bir gerçektir. Hem hükümetin hem de yetkili sendikanın vicdanının sızlıyor olması gerekirken duyarsızlığın zirvesinde yaşıyor olmaları sorunun daha da derinleşeceğini göstermektedir. Hükümet yanlış politikalarının bedelini memur üzerinden öderken yetkili sendika da tepedekilerin çıkarlarını koruma adına asli görevini ihmal etmektedir" diye konuştu.

Ek ders ücretlerine özel zam yapılmalı

Başkan Çelebi, öğretmenlerin aldığı ek ders ücretlerinin yetersiz olduğuna değinerek hükümete şu önerilerde bulundu. "Ek ders ücretlerine özel zam yapılarak ek derslere değer kazandırılmalıdır. Sadece 15 saat maaş karşılığını dolduran öğretmen ile 15 saat ek ders ücreti alan öğretmen arasında komik denilecek kadar küçük bir fark vardır. Ücret düşük olunca öğretmen ek ders almak istemiyor. Bu durum hem idareyi hem de öğrencileri mağdur ediyor. Bakanlığa şiddetle öneriyoruz: Ek ders ücretleri en az yüzde 100 oranında artırılmalıdır. Bu artırım eğitim alanında birçok soruna çare olacaktır." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ekonomi, Çelebi, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
