Çelik, Başsavcı Özen'i Ziyaret Etti

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aytunç Özen'i ziyaret etti.

Bir süre öncesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Özen'e ziyaretler sürüyor.

Bu kapsamda Çelik ile yönetim kurulu üyeleri, Özen'e ziyarette bulunarak, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Özen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.