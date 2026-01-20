Çelik: Bayrağımıza yapılan saldırıyı lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. SDG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA