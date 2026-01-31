Çelik: Belediyeler Sorumluluklarını Yerine Getirmiyor - Son Dakika
Çelik: Belediyeler Sorumluluklarını Yerine Getirmiyor

31.01.2026 17:09
Ömer Çelik, Adana'daki sorunların belediyelerin görevini yapmamasından kaynaklandığını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Devletimiz vatandaşının yanındadır. Hükümet olarak Adana'da imza attığımız eserler ortadadır. Bugünkü eksiklik belediyelerden. Belediyelerin üstüne düşen altyapı ve diğer görevler vardır. Bugünkü sıkıntı bundan kaynaklanmaktadır" dedi.

AK Parti'li Ömer Çelik, Adana'ya yeni atanan Vali Mustafa Yavuz'u makamında ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Çelik daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kentte dün etkili olan sağanağın ardından yaşanan olumsuzluklarla ilgili değerlendirmede bulunan Çelik, "Adana'da 2 gündür üzücü bir tablo var. Maalesef Adana Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyelerin görevini yapmamasından dolayı bir yağmur söz konusu olduğu zaman, istenmeyen görüntüler ortaya çıkıyor. Neredeyse sel görüntülerine şahit oluyoruz. Adana, Mersin ve Çukurova bu görüntülerle karşı karşıya kalıyor. Belediyelerin vatandaşa hizmet, kamu sorumluluğunu yerine getirmesi bakımından hassasiyet göstermediğini görüyoruz. Daha öncesinde de bu uyarıları yaptık. Bunlar bir günde olan işler değil. Belediyeler görevlerini yerine getirsin diye uyarıyoruz ama artık altyapı eksikliğini boş verin, altyapı kalmamış" dedi.

'BELEDİYELER VATANDAŞIMIZI MAĞDUR EDİYOR'

Vatandaşların büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını kaydeden Çelik, "Bütün kamu kurumlarımız 24 saat esasına göre vatandaşlarımızın yanında oldu. Mahsur kalan vatandaşlarımız kurtarıldı. Halen de gereken müdahaleler yapılıyor. Devletimiz vatandaşının yanındadır. Hükümet olarak Adana'da imza attığımız eserler ortadadır. Bugünkü eksiklik belediyelerden. Belediyelerin üstüne düşen altyapı ve diğer görevler vardır. Bugünkü sıkıntı bundan kaynaklanmaktadır. Bunları vatandaşlarımızın iyi değerlendireceğine inanmaktayız. Türkiye Yüzyılı hedefleri çerçevesinde merkezi hükümetimiz üzerine düşeni fazlasıyla yaparken, belediyelerin aksi bir yönde ilerlemesi vatandaşımızı mağdur ediyor" diye konuştu. Çelik, açıklamasının ardından Vali Mustafa Yavuz ile görüştü. Çelik daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kaynak: DHA

