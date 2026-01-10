Çelik\'ten Gazeteciler Günü Mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gerçeğin peşinde koşan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak şu ifadelere yer verdi:

"Zihinlerin yanlış haber ve bilgiyle en yoğun şekilde kirletildiği bir dönemi yaşıyor dünya. Bugün, doğru haber ve bilgi, insanlık için en temel ihtiyaç." - ANKARA