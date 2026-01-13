Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken ulaşımda aksaklıklar yaşandı.
Esnaflar ev ve iş yerlerininin çatısını temizledi.
Ekipler ise kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
Öte yandan Çelikhan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve karayolları ekipleri yoğun kar küreme çalışmaları sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Çelikhan'da Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Etkiledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?