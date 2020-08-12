Çelikhan Kaymakamı Uçar köy ziyaretlerine başladı - Son Dakika

Kaymakam Uçar, Gölbağı, Düzağaç , Bozgedik, Altıntaş ve Kalecil köylerini ziyaret ederek köy muhtarlarıyla ve vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 14:40

Kaynak: İHA

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