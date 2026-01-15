Çeltikçi'de Ev Yangını: 5 Kişi Kurtarıldı

BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 02.30 sıralarında Çeltikçi ilçesi Cami Mahallesi Ova Sokak'ta bitişik 2 evden birinde meydana geldi. Ev yangını ihbarı üzerine Çeltikçi Belediyesi ve Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın 2 saatte kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma çalışmaları yapıldı. Evin çatısı kısmen, 3 odası ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında evde bulunan 5 kişinin yangından etkilenmediği öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Haber- Kamera: Halim AKCA/ÇELTİKÇİ,
