Son Dakika Haberleri: Cem Adrian'dan Bursa'da Duygu Dolu Gece

Cem Adrian'dan Bursa'da Duygu Dolu Gece

1 saat önce

ŞARKICI Cem Adrian, Bursa'daki hayranlarına duygu dolu bir gece yaşattı.

Cem Adrian'dan Bursa'da Duygu Dolu Gece, System.String[]
ŞARKICI  Cem Adrian, Bursa'daki hayranlarına duygu dolu bir gece yaşattı.

Şarkılara getirdiği özgün yorumuyla özel bir dinleyici kitlesi edinen şarkıcı Cem Adrian, dün gece Jolly Joker Bursa sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Kendi şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin sevilen türkülerini de kendine has yorumuyla seslendiren ünlü şarkıcı, yaklaşık 2 saat sahnede kalırken izleyenlere duygu yüklü bir gece yaşattı. Şarkı aralarında dinleyenlerine düşüncelerini de aktaran Cem Adrian, Bursa'da ilk kez 15 yıl önce sahneye çıktığını belirtti. İlk imza gününe yalnızca 4 kişinin geldiğini belirten Cem Adrian, bu kitlenin gün geçtikçe daha da büyüdüğüne işaret ederek, "Şarkılarımı söylerken, birbiriyle konuşmadan beni dinleyen, saygı duyan insanları gördükçe çok mutlu oluyorum, daha çok keyif alıyorum. Sosyal medya hesabımdan böyle güzel konserlerimizi paylaşıyorum, bu geceyi de paylaşacağım. Sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi. Cem Adrian ayrıca yeni yıla ilişkin dinleyicilerine iyi dileklerini de paylaştı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:13 Kaynak: DHA

Bursa, Cem Adrian, Kültür Sanat
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