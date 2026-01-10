Cem Aslanbay Taşkınpaşa\'da Vatandaşlarla Buluştu

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde vatandaşlarla buluştu.

Köy meydanındaki çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelen Aslanbay, iletilen talepleri dinledi.

Kapadokya'nın doğal ve kültürel değerlerinin korunmasına yönelik çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendiren Aslanbay, "Amacımız, sorunları yerinde tespit ederek kalıcı çözümler bulmak. Taşkınpaşa, sahip olduğu Selçuklu yapıları başta olmak üzere birçok önemli kültürel değer barındırıyor. Bu değerlerin korunması adına çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.