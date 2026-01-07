Cem Avşar: İstanbul İçin Acil Deprem Planı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cem Avşar: İstanbul İçin Acil Deprem Planı

07.01.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Avşar, İstanbul depremi için acil plan gerektiğini vurguladı, bütçe eleştirisinde bulundu.

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, olası bir İstanbul depremine ilişkin, "Yarından tezi yok iktidarın 'İstanbul'u kurtarma seferberliği' dediği şey neyse içeriği doldurulmalı ve bununla alakalı plan acilen hayata geçirilmelidir." dedi.

Avşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Genel Kurul'da kabul edilen 2026 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bütçe gelirinin yüzde 97,5'inin vergi gelirlerinden oluştuğunu söyleyen Avşar, bütçe yükünün dar gelirli, sabit ücretli milyonların üzerinde olduğunu savundu.

Bütçede yerel yönetimlere ayrılan payı eleştirerek, ayrılan bütçenin "beka meselesi" görülen depreme hazırlık yapmak için yeterli olmadığını dile getiren Avşar, "Asıl mesele insanlarımız diri diri toprağa gömülmeden, asrın felaketi yaşanmadan asrın dönüşümünü yapabilmektir." ifadesini kullandı.

Olası bir İstanbul depremine ilişkin Avşar, "Yarından tezi yok iktidarın 'İstanbul'u kurtarma seferberliği' dediği şey neyse içeriği doldurulmalı ve bununla alakalı plan acilen hayata geçirilmelidir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Cem Avşar, İstanbul, Politika, Ekonomi, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Politika Cem Avşar: İstanbul İçin Acil Deprem Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti 200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
ABD’den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz ABD'den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz

18:54
TFF’nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
17:50
’’Skriniar abartıldığı kadar iyi değil’’ diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
''Skriniar abartıldığı kadar iyi değil'' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
17:24
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:31
Tarihe damga vuracak keşif Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 19:15:57. #7.11#
SON DAKİKA: Cem Avşar: İstanbul İçin Acil Deprem Planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.