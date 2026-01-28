Cem İşçiler'in Yeni Sezon Gösterisi Başlıyor - Son Dakika
Cem İşçiler'in Yeni Sezon Gösterisi Başlıyor

28.01.2026 15:25
Cem İşçiler'in 'Açık Konuşuyorum' turnesi 30 Ocak'ta Düzce'de başlayacak, biletler Biletinial'da.

Stand-up sanatçısı Cem İşçiler'in "Açık Konuşuyorum" adlı tek kişilik gösterisinin yeni sezon biletleri Biletinial'da satışa çıktı.

Şirketten yapılan açıklmaya göre, Cem İşçiler, yeni sezonda Türkiye'nin farklı şehirlerinde sahne alacak.

Günlük yaşamdan beslenen anlatımı ve gözlemleriyle oluşturduğu gösterisinde İşçiler, sıradan görünen anları mizahi bir dille yorumlayarak izleyiciyle buluşturuyor.

"Açık Konuşuyorum" turnesi, 30 Ocak'ta Düzce K.M Celil Yağız Sahnesi'ndeki gösterimle başlayacak.

Gösteri takvimi kapsamında İşçiler, 1 Şubat'ta İzmir Performance Hall, 3 Şubat'ta Kocaeli Alternatif Tiyatro, 5 Şubat'ta Tekirdağ Çorlu Memduh Şevket Esendal Sahnesi, 8 Şubat'ta Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi, 9 Şubat'ta Alanya Kültür Merkezi, 10 Şubat'ta Bolu Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, 12 Şubat'ta Bartın Kültür Merkezi, 14 Şubat'ta İstanbul Safire Sahne, 16 Şubat'ta Sinop Kültür Merkezi ve 17 Şubat'ta Samsun COOL Chicken's sahnesinde izleyici karşısına çıkacak.

Turnenin ilerleyen durakları arasında 6 Nisan'da Yalova Raif Dinçkök Kültür Merkezi de yer alıyor.

Kaynak: AA

