Cem Pilevneli - Resimdeki Gözyaşları (Official Video) - Son Dakika

Cem Pilevneli'nin Resimdeki Gözyaşları single'ı tüm dijital platformlarda ve YouTube'da yayında!

# Spotify'dan dinlemek için: http://open.spotify.com/album/3u4iwR8pJxwiGwikuN6Hsk

#AppleMusic'ten dinlemek için: https://music.apple.com/us/album/resimdeki-g%C3%B6zya%C5%9Flar%C4%B1-single/1585168019'ls=1

Cem Pilevneli - #ResimdekiGözyaşları: Bir gün belki hayattan Geçmişteki günlerden Bir teselli ararsın Bak o zaman resmime Gör akan o yaşları

Benden sana son kalan Bir küçük resim şimdi Cevap veremez ama Ağlar yalnızlığına

Ve işte arda kalan Bir avuç anı şimdi Koyup da bir başına Bırakıp gittin beni

Bir gün belki hayattan Geçmişteki günlerden Bir teselli arasın Bak o zaman resmime Sen yalnız değilsin…

Söz & Müzik: Mehmet Soyarslan Düzenleme: Cem Pilevneli & Tolga Şanlı Gitar: Tolga Şanlı Trompet: Ege Cengiz Miks & Mastering: Erkan Adlin Yönetmen: Burak Sarıkahya & Saygın Ayyıldız

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"Petek Pansiyon" adlı ilk stüdyo albümünü geçtiğimiz sene yayınlayan Cem Pilevneli, Türk müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca'nın "Resimdeki Gözyaşları" adlı şarkısına yaptığı cover ile müzik listelerine geri dönüyor. Söz ve müziği Mehmet Soyarslan'a ait olan şarkının aranjesi Cem Pilevneli imzasını taşırken, gitarda Tolga Şanlı ve trompette Ege Cengiz yer alıyor.

Pilevneli, ilk stüdyo albümü "Petek Pansiyon" ardından başladığı cover serisi için çocukluğundan beri hayranı olduğu "Resimdeki Gözyaşları" adlı şarkıyı seçerek, dinleyicilerini kendi müzikal iç dünyasında bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.