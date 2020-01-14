CEM YILMAZ'IN YENİ FİLMİNİN GALASI YAPILDI - Son Dakika

Cem Yılmaz 'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karakomik Filmler 2: Deli ve Emanet'in galası yapıldı.

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