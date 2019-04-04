Cem Yılmaz Yeni Gösterisi İle İzmir'de
1 saat önce
Bugüne dek gerçekleştirdiği her gösterisinde büyük beğeni toplayan ve seyirci rekorları kıran Cem Yılmaz, yeni şovu 'Diamond, Elite, Platinum Plus' ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.
Biletleri satışa çıktığı anda tükenen 'Diamond, Elite, Platinum Plus'ın sıradaki durağı ise İzmir. Mayıs'ta İzmirliler ile Fuar Açıkhava'da buluşacak olan Cem Yılmaz, seyircisine yine kahkahalar attıracak.
Başarılı komedyen, 24 Mayıs'tan itibaren İzmir'de sahnede olacak. Kerki-Solfej ve CMYLMZ Fikir Sanat'ın düzenleyeceği 'Diamond, Elite, Platinum Plus' ın biletleri Biletix'te.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:13 Kaynak: Bültenler
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