Cem Yılmaz Yeni Gösterisi İle İzmir'de

Biletleri satışa çıktığı anda tükenen 'Diamond, Elite, Platinum Plus'ın sıradaki durağı ise İzmir. Mayıs'ta İzmirliler ile Fuar Açıkhava'da buluşacak olan Cem Yılmaz, seyircisine yine kahkahalar attıracak.

Başarılı komedyen, 24 Mayıs'tan itibaren İzmir'de sahnede olacak. Kerki-Solfej ve CMYLMZ Fikir Sanat'ın düzenleyeceği 'Diamond, Elite, Platinum Plus' ın biletleri Biletix'te.