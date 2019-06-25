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Cemaatle imam arasında 'sabah namazı' tartışması

53 dakika önce

Afyonkarahisar'da, cami imamının sabah namazına gelmediğini iddia eden yaşlı adam, imam ile kavga etti.

Cemaatle imam arasında 'sabah namazı' tartışması, System.String[]
Afyonkarahisar'da, cami imamının sabah namazına gelmediğini iddia eden yaşlı adam, imam ile kavga etti. Kavgada yaşlı adam ile cami imamı hafif derece yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana geldi. Cami cemaatinden İ.E. (68), sabah namazına gelmeyen ve aynı köyde ikamet eden cami imamı K.E. (50) ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonrasında yaşlı adam, elinde bulunan baston ile imamın kafasına ve koluna vurmaya başladı. Cami imamı da elinde bulunan fırça ile yaşlı adamın yüzüne vurdu. Kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılırken her iki taraf da hafif derecede yaralandı. Cami imamı ve yaşlı adam Şuhut Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:21 Kaynak: İHA
Şuhut, kavga, Afyon, 3. Sayfa
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