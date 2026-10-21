Çemberlitaş'ta taksicilerin yolcu kavgası kamerada: Sokak ortasında yumruklaştılar - Son Dakika
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Çemberlitaş'ta taksicilerin yolcu kavgası kamerada: Sokak ortasında yumruklaştılar

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İstanbul’un en turistik noktalarından biri olan Çemberlitaş’ta iki taksici arasında yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken, çevredeki vatandaşların tarafları ayırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öfkeli taksicileri çevredekiler ayırmaya çalıştı.

İstanbul Fatih'te yolcu alma meselesi nedeniyle tartıştıkları öne sürülen iki taksici, sokak ortasında birbirine girdi. Sözlü tartışmanın kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştüğü olayda çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YOLCU ALMA TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Fatih ilçesine bağlı Çemberlitaş'ta meydana geldi. İddiaya göre iki taksici arasında yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sözlü atışmanın büyümesi üzerine sürücüler birbirlerine yumruklarla saldırdı.

ÇEVREDEKİLER KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

Taksilerden birinin kapısının açık kaldığı sırada yaşanan kavgaya çevredeki vatandaşlar ve esnaf müdahale etti. Tarafları ayırmak için çaba gösterenlerin yanı sıra olay anını izleyen bir kişinin de “İlki o vurdu” diye bağırdığı duyuldu.

Çevredekilerin araya girmesiyle taksiciler güçlükle ayrılırken, sokak ortasında yaşanan kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Birşey demedimki Birşey demedimki:
    Taksicilerin dolmuş şoförlerinin yüzde 90ı böyle. Tag medeniyetini bunun için istemiyorlar. Maganda ve kıro olmak DNA karında var. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Çemberlitaş'ta taksicilerin yolcu kavgası kamerada: Sokak ortasında yumruklaştılar - Son Dakika
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