Cemil Candaş Davasında Cinayetin Tetikçisine Ağırlaştırılmış Müebbet

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın vurularak öldürülmesine ilişkin davada, sanık Şenol Şahin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın vurularak öldürülmesine ilişkin davada, sanık Şenol Şahin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Rıza Keten ve Mithat Yılmaz'ı 'kasten yaralama sonucu öldürmeye azmettirme' suçundan 16'şar yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, 5 sanığın ise beraatine karar verdi.



Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın vurularak öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tarafların yakınları ve avukatları hazır bulundu.



"Öldürme kastıyla hareket etmedim"



Savunma yapan sanık Rıza Keten üzerinde bulunan giysisindeki bir kılıf kabarıklığı yüzünden hapiste yattığını ve Cemil Candaş ile arasında herhangi bir husumet bulunmadığını vurguladı. Diğer sanık Şenol Şahin ise yaşanan olayı kendisine Rıza Keten'in yaptırdığını söyledi. Şahin, öldürme kastıyla hareket etmediğini, maksadının yaralamak olduğunu söyleyerek 'pişmanım' dedi.



Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Şenol Şahin'i "kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bin 200 TL adli para cezasına çarptırdı. Sanıklar Rıza Keten ve Mithat Yılmaz hakkında 'kasten yaralama sonucu öldürmeye azmettirme' suçundan 16'şar yıl hapis cezası verildi.



Sanıklar Hacı Avcı ve Engin Gölve'nin 'kasten yaralama sonucu öldürmeye yardım' suçundan 16'şar yıl hapislerine karar veren mahkeme, sanıkların cezasında indirim yaparak cezayı 8 yıla düşürdü. Sanıklar Bilal Yaman, Levent Karaman, Mehmet Tüysüz, Metin Şentürk, Selahattin Keten'in ise beraatlarine hükmedildi.



Olayın geçmişi



Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş, 18 Temmuz 2016'da belediye binasında uğradığı silahlı saldırıda başından vurulmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayeti gerçekleştirdiği iddia edilen Şenol Şahin tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - İSTANBUL

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