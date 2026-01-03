Cemil Ertem, Maduro'ya Destek Paylaşımını Sildi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, ABD'nın Venezuela'ya saldırısının ardından X hesabından yaptığı Venezuela ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek paylaşımını sildi.

ABD, Venezuela'nın başkenti Karakas'a gece saatlerinde saldırı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Cemil Ertem, saat 10.49'da saldırının ardından X hesabından Venezuela'ya ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek paylaşımı yapmıştı. Ertem, bir süre sonra paylaşımını sildi.

Ertem, "Soykırımcı ABD, Ortadoğu'da katil İsrail'le birlikte yaptığı emperyal haydutluğa Venezuela'ya saldırarak devam ediyor. Venezuela halkının ve Başkan Maduro'nun yanındayız! Bu haydutluk cezasız kalmamalı" ifadelerini kullanmıştı.