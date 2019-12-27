Cenaze aracı tipide mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cenaze aracı tipide mahsur kaldı - Son Dakika

Cenaze aracı tipide mahsur kaldı

6 saat önce

Erzurum'un Tekman ilçesinde cenaze aracı kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

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Erzurum'un Tekman ilçesinde cenaze aracı kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Cenaze aracı iş makinelerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çağlar Mahallesi'ne giden eski muhtar Hasan Bingöl'ün cenazesi kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Gece yarısı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman Kırsal Hizmetler ekibine gelen ihbar üzerine ekip hemen harekete geçerek cenaze aracını halat bağlayarak mahsur kaldığı bölgeden kurtardı.


Yoğun fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan kırsal hizmetler ekibi her türlü zorluğu göze alarak cenaze aracını ve cenaze ile beraber gelen vatandaşları yolda bırakmadı. - ERZURUM

Erzurum, Tekman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:48 Kaynak: İHA
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