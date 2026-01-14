Cenaze Daveti Geleneği Sürüyor - Son Dakika
Cenaze Daveti Geleneği Sürüyor

Cenaze Daveti Geleneği Sürüyor
14.01.2026 18:09
91 yaşındaki Bayram Çoban, Yahyalı'da cenaze namazına 'Ümmeti Muhammed Essela' diyerek çağırıyor.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde yaşayan Bayram Çoban (91), 15 yıl önce devraldığı ilçe halkı tarafından başlatılan geleneği sürdürerek, cami avlusuna çıkıp hoparlör kullanmadan vatandaşları 'Ümmeti Muhammed Essela' diye bağırarak cenaze namazına çağırıyor.

Yahyalı ilçesinde yıllar önce başlatılan cenaze namazına davet etme geleneği, günümüze kadar ulaştı. Özellikle sesi gür olan kişiler tarafından sürdürülen geleneği, Ahmet Gösterici'den devralan Bayram Çoban 15 yıldır bunu devam ettiriyor. Ezan ve selaların, hoparlörler yardımıyla vatandaşlara duyurulmadan önceki zamanlarda başladıkları geleneği sürdüren Çoban, ilçede vefat eden biri olduğunda cami avlusuna gidiyor. Farklı yönlere dönerek gür sesiyle 3 defa 'Ümmeti Muhammed Essela' diye seslenen Bayram Çoban, vatandaşları cenaze namaza davet ediyor.

'BU ADETİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORLAR'

Yahyalı'nın birçok kültürel mirası barındırdığını aktaran Yahyalı Müftüsü Çelebi Gün, "Yahyalı'mız Anadolu'da çok güzel tarihi eserleri barındıran, kültürel mirası barındıran ilçelerimizden bir tanesi. Burada önceden elektrik olmadığı zamanlarda camilerimizden sela yerel imkanlarla okunduğu dönemlerde çok güzel, yıllardır süregelen bir adet vardı. Bunu devam ettirmek isteyen din kardeşlerimiz var. Onlardan birisi de Bayram Amcamız. Burada tabii ki şimdi sistem değişti. Bizim burada cenazelerde sela, merkezi sistemden veriliyor. Yani hangi köyde bir cenaze durumu söz konusu olsa bile yine merkezi sistemden selalar okunuyor. Önceden elektrik olmadığı dönemlerde okunmadığı zamanlarda 'Ümmeti Muhammed Essela' diye bu şekilde üçer defa dile getiren din kardeşlerimiz vardı. Bu adeti de devam ettirmek istiyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cenaze Daveti Geleneği Sürüyor

SON DAKİKA: Cenaze Daveti Geleneği Sürüyor - Son Dakika
