Şermin, başı taşla ezilerek öldürüldü (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Şermin, başı taşla ezilerek öldürüldü (3)

01.09.2022 12:44
Şermin, başı taşla ezilerek öldürüldü (3)

CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİAdana'nın Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde evinin bahçesinde, ayrıldığı eski eşi Erhan Poyraz tarafından başı taşla ezilerek öldürülen Şermin Sarı'nın, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisi tamamlandı.

CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Adana'nın Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde evinin bahçesinde, ayrıldığı eski eşi Erhan Poyraz tarafından başı taşla ezilerek öldürülen Şermin Sarı'nın, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisi tamamlandı. Sarı'nın yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, toprağa verilmek üzere Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Polise teslim olan Erhan Poyraz'ın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Nuri PİR-Yusuf KANTARLI/ADANA


YORUMLAR
500
Başı taşla ezilerek öldürülmüştü! Genç kadının katili 4 gün önce şikayet ettiği eski kocası çıktı Başı taşla ezilerek öldürülmüştü! Genç kadının katili 4 gün önce şikayet ettiği eski kocası çıktı Adana'da vahşet! Genç kadın kafası taşla ezilerek öldürüldü Adana'da vahşet! Genç kadın kafası taşla ezilerek öldürüldü
Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Kazım Karabekir, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şermin, başı taşla ezilerek öldürüldü (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:35 Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere yönelik 'boykot' sözleri: Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım
11:45 İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı
11:40 Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum
11:35 Tokatköy'de polisler ile bölge halkı arasında tansiyon yükseliyor! Biber gazlı müdahale sonrası vatandaş çatılara çıktı
11:31 Altında düşüş sürüyor! Gram altın 994 liradan alıcı buluyor
11:29 Fatih'te kardeş kavgası! Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
11:20 Dolardan yeni rekor! 2022'nin en yüksek seviyesini çıktı
11:00 Celal Şengör, "dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla ifadeye çağrıldı
11:01 Adı Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez bugün İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 12:46:00. #1.13#
SON DAKİKA: Şermin, başı taşla ezilerek öldürüldü (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement