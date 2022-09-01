Adana 'nın Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde evinin bahçesinde, ayrıldığı eski eşi Erhan Poyraz tarafından başı taşla ezilerek öldürülen Şermin Sarı'nın, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisi tamamlandı. Sarı'nın yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, toprağa verilmek üzere Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Polise teslim olan Erhan Poyraz'ın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Kazım Karabekir, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şermin, başı taşla ezilerek öldürüldü (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.