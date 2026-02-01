Cenazeler Teslim Alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cenazeler Teslim Alınıyor

01.02.2026 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Döşemealtı'ndaki otobüs kazasında ölen 9 kişiden 2'sinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

CENAZELER TESLİM ALINMAYA BAŞLADI

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 9 kişiden Pervin Önal (22) ile Aslı Çevik'in (47) cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kazada yaşamını yitiren otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın cenazesinin ise yarın ailesine teslim edileceği öğrenildi. Diğer yandan Çevik, memleketi Eskişehir'de toprağa verilecek.

Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cenazeler Teslim Alınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

23:07
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
22:38
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı getirdi
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı'da sokağa çıkma yasağı getirdi
22:21
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
21:57
Galatasaray Kayserispor karşısında güle oynaya kazandı
Galatasaray Kayserispor karşısında güle oynaya kazandı
21:42
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak
Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
20:35
Gülben Ergen’den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 23:29:51. #7.11#
SON DAKİKA: Cenazeler Teslim Alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.