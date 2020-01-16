Cenazeye gitmek için yola çıktılar fakat kara saplandılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cenazeye gitmek için yola çıktılar fakat kara saplandılar - Son Dakika

Cenazeye gitmek için yola çıktılar fakat kara saplandılar

6 saat önce

Gümüşhane'de cenazeye gitmek için yola çıkan fakat tipi nedeniyle kapanan yolda kara saplanan vatandaşların imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

Cenazeye gitmek için yola çıktılar fakat kara saplandılar, System.String[]

Gümüşhane'de cenazeye gitmek için yola çıkan fakat tipi nedeniyle kapanan yolda kara saplanan vatandaşların imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.


Merkeze bağlı Akocak köyünde oturan vatandaşlar, Trabzon'un Yomra ilçesinde yaşayan bir akrabalarının cenazesine gitmek için zincir taktıkları otomobille yola çıktı.


Gümüşhane üzerinden 210 kilometrelik yolu 72 kilometreye düşüren Çatak bağlantı yolunu kullanan vatandaşlar köyden aşağı indiklerinde tipinin de etkisiyle yolda biriken ve yaklaşık 50 santimetreye ulaşan kar kütlesine araçlarını sapladı.


Yağmurdere vadisinde kış aylarında sürekli greyder bulunduran İl Özel İdaresi ekiplerine haber veren vatandaşlar bir süre bekledikten sonra iş makinesinin yolu açmasının ardından içerisinde çocuk ve kadınların da bulunduğu otomobilleriyle yollarına devam etti.


Akocak köyündeki komşularının Yomra'da cenazeleri olması nedeniyle otomobille yola çıktıklarını fakat hava şartlarından dolayı yolda kaldıklarını kaydeden Yağmurdere köyü sakinlerinden Çetin Er, "İl Özel İdaresi ekiplerini aradık. Geldi bizi çıkardılar ve yolumuzu açarak bizi Çatak mevkiine ulaştıracaklar. Ekibe teşekkür ediyoruz. Bu yol olmasaydı aynı noktaya ulaşmak için Gümüşhane-Trabzon istikametinden kullanacaktık. O da bizim için büyük bir sıkıntı ve fazladan 140 kilometre daha yol gitmemize neden olacaktı. Bu yol için teşekkür ediyoruz" dedi.


Sürekli bölgede vatandaşlara hizmet verdiklerini kaydeden İl Özel İdaresi personeli iş makinesi operatörü Esa Can ise "Akocak- Araklı arasındaki bağlantı yolunda karla mücadele çalışması yapıyoruz. Cenazeye gidenler yolda kalınca idaremize ulaştılar bizde hemen gelip yolu açtık. Yolda kimi yerlerde yaklaşık 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı var. Biz bu bölgede sürekli vatandaşımıza hizmet veriyoruz. 7 gün 24 saat görevimizin başındayız" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İşte asit yağmurlarından korunmanın yolları
Çavuşoğlu'na açıkça soruldu: Libya'da savaşacak Suriyelilere Türk vatandaşlığı mı verilecek? İranlı öğrenci ülkesinde çalamadığı enstrümanla Antalya sokaklarında harçlığını topluyor Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu

Son Dakika Haberleri
19:12 Dağlı: "Kimse yanlış anlamasın, geminin su aldığını gören atladı" - Son Dakika
19:10 IKBY'deki Türkmen Bakan Maruf: "AA ofisine saldırı kabul edilemez" - Son Dakika
19:10 Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı ve mont yardımı - Son Dakika
19:10 Pakistanlı gazeteci örgütlerinden Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarına destek - Son Dakika
19:08 Kahramanmaraş'ta "Geleceğimizi Aydınlatalım, Televizyonlarımızı Karartalım" projesi - Son Dakika
18:08 Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu - Son Dakika
17:15 Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 19:13:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cenazeye gitmek için yola çıktılar fakat kara saplandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]