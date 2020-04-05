Cengiz Durmuş: "Olimpiyatların ertelenmesi iyi oldu" - Son Dakika
Son Dakika Spor Cengiz Durmuş: 'Olimpiyatların ertelenmesi iyi oldu' - Son Dakika Spor

Cengiz Durmuş: "Olimpiyatların ertelenmesi iyi oldu"

6 saat önce

Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insan sağlığı için ciddi bir tehlike olduğunu belirterek, "İnsanları çaresiz bırakan bir virüsün dünyayı etkisi altına almış olması her şeyi olduğu gibi sporu da...

Cengiz Durmuş:

Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insan sağlığı için ciddi bir tehlike olduğunu belirterek, "İnsanları çaresiz bırakan bir virüsün dünyayı etkisi altına almış olması her şeyi olduğu gibi sporu da olumsuz etkiliyor. Sporcular da tecrit edilmek zorunda kalıyor. Bu nedenle olimpiyatların ertelenmesi doğru karardır." ifadelerini kullandı.


Olimpiyatların ertelenmesinin bazı sporcular için olumlu bazıları için olumsuz bir durum ortaya koyduğunun altını çizen Durmuş, şöyle konuştu:


"Olimpiyatların ertelenmesinin artı ve eksileri var. Sporcuların kimi çok iyi form grafiği yakalamıştı ve olimpiyatlara kadar tam olarak hazır duruma gelecekti. En üst noktada kendilerini motive etmişlerdi. Doğal olarak şu an takvim şaştı. Bir yıl ötelenmiş olması, sporcuları bir sene sonraya tekrar adapte etme zorunluluğunda bıraktı. Daha genç sporcular için bir sene ertelenmesi avantaj olabilecekken, yaş açısından belirli bir sınıra gelmiş isimleri ise olumsuz etkileyebilir."


"Olimpiyatların ertelenmesi bizim için iyi oldu"


Olimpiyatlara Rio 2016'da Çağla Büyükakçay ile katılarak Türk tenis tarihinde bir ilki başardıklarını hatırlatan Durmuş, "Bu olimpiyata katılma şansımız biraz azdı ama şansımızı zorluyorduk. Artık önümüzde bir sene daha var. Bu, bizim için bir şans. Bizim şansımızı artırıyor. Olimpiyatların ertelenmesi bizim için iyi oldu." şeklinde görüş belirtti.


Virüs haberi duyulduktan sonra tüm spor organizasyonlarını iptal ettiklerini dile getiren Durmuş, "Tenisçilerimiz evde kal çağrısına uymuş vaziyette, evde antrenmanlarını devam ettiriyorlar. Bu sürecin bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah biter bitmez hazır olarak kortlara çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Koronavirüsten etkilenen sporcularının bulunmadığını aktaran Durmuş, tüm sporcularla sürekli iletişim halinde olduklarını kaydetti.


Cengiz Durmuş, "Bütün camiamızın evde kalması adına yazılı ve görsel olarak çağrıda bulunduk. Toplum olarak evde kalarak kendimizi güvenli hissedebiliriz. Toplumumuza, çevremize, insanımıza, sağlık çalışanlarına saygı duymak adına evde kalalım. Süreci daha sağlıklı atlatmamız adına tüm vatandaşlarımızdan ve spor camiamızdan evde kalmalarını özellikle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 01:45 

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