Cengiz Göllü dualarla anıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Cengiz Göllü dualarla anıldı - Son Dakika Spor

Cengiz Göllü dualarla anıldı

6 saat önce

Türk voleybolunun duayen isimlerinden Cengiz Göllü, mezarı başında dualarla anıldı.

Cengiz Göllü dualarla anıldı, System.String[]

Türk voleybolunun duayen isimlerinden Cengiz Göllü, mezarı başında dualarla anıldı.


Uzun yıllar Türk voleyboluna hizmet eden ve adı voleybol efsaneleri arasında yer alan Cengiz Göllü, vefatının beşinci yılında mezarı başında dualarla anıldı. Odunluk Mahallesi Mezarlığı'nda yapılan anma törenine merhumun eşi Hümeyra Göllü, kızı Arzu Göllü, Türkiye Voleybol Federasyonu eski başkanı Erol Ünal Karabıyık, MHK eski başkanı Aydın Öztürk, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Murat Mestan, Kulüp Müdürü Yüksel Arslan, TVF eski il temsilcisi Şevket Günay, antrenörler, sporcular, voleybol hakemleri ve sevenleri katıldı.


Merhum Cengiz Göllü'nün eşi Hümeyra Göllü, merhumun kabri başında sevenlerini görmekten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Edilen duaların ardından Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından verilen yemekte yeniden bir araya gelen Cengiz Göllü'nün yakınları, merhumun hatıralarını yad etti. - BURSA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Hümeyra, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:48 Kaynak: İHA
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