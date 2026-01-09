Cengiz Koçak'tan Türkiye’nin İlk Wingsuit Atlayışı - Son Dakika
Cengiz Koçak'tan Türkiye’nin İlk Wingsuit Atlayışı

09.01.2026 09:14
Sincap Adam olarak bilinen Cengiz Koçak, Erzurum'da 200 km/s hızla wingsuit atlayışı yaptı.

Türkiye'nin ilk wingsuit atlayışını gerçekleştiren profesyonel base-jumper, kamuoyunda "Sincap Adam" olarak tanınan Cengiz Koçak, Erzurum'un Uzundere ilçesinde keşfettiği yüksek bir konumdan, buz gibi havaya rağmen gerçekleştirilen atlayışta 200 km/s hıza ulaşarak Tortum Gölü ve Yedigöller semalarında süzüldü ve atlayışını başarıyla tamamladı.

Ekstrem sporların en zorlu dallarından biri olan wingsuit ve paraşütle atlama alanında uluslararası başarılara imza atan 50 yaşındaki Cengiz Koçak, bugüne kadar binlerce atlayış gerçekleştirdi. FAI/ A, B, C ve D lisanslarına sahip olan Koçak; skydiving, base jump, yamaç paraşütü ve speed fly uçuşlarıyla tanınıyor. Rekor denemeleriyle sık sık gündeme gelen Koçak, ekstrem spor dünyasının en deneyimli isimleri arasında yer alıyor.

Koçak'ın bu tutkusunun başlangıcı ise çocukluk yıllarına dayanıyor. 7 yaşındayken ailesiyle gittiği 19 Mayıs gösterilerinde gökyüzünden süzülen paraşütçüleri izlediği anı anlatan Koçak, "O gün neden doğduğumu anladım" dedi.

Atlayış öncesi zirvede hazırlıklarını yapan Koçak, tüm dikkatini paraşütüne ve rüzgara veriyor. Dış dünyayla bağını koparıp tamamen ana odaklanan deneyimli sporcu, tedirginlikten uzak, aksine büyük bir mutlulukla atlayış anını bekliyor.

Uzundere'de gerçekleştirilen bu etkileyici atlayış, hem bölgenin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi hem de ekstrem spor tutkunlarını heyecanlandırdı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Havacılık, Türkiye, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
