Cengiz Kurtoğlu gittiği restoranda iş insanını bıçakla saldırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi - Son Dakika

Sarıyer İstinye'de bulunan bir restoranda saat 23.45 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre iş insanı Mustafa Can, bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstinye'de bulunan restorana gitti. Daha sonrasında restoranda bulunan Cengiz Kurtoğlu ile aralarında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

SERVİS BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Kurtoğlu, iş insanı Mustafa Can'a servis bıçağıyla saldırdı. Olaydan sonra çevredekiler araya girerek duruma müdahale etti.

İŞ İNSANI YÜZÜNDEN YARALANDI

Olay yerine gelen ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Cengiz Kurtoğlu gözaltına alınırken yüzünden yaralanan Mustafa Can, ünlü sanatçıdan şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen Cengiz Kurtoğlu'nun ilk ifadesinde, Orhan Gencebay'a ve diğer sanatçılara hakaret ettiği için tartıştığını söylediği iddia edildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Sarıyer'de Cengiz Kurtoğlu ile iş insanı arasındaki kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, masada oturdukları sırada tartışma yaşandığı ve çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı ve ünlü sanatçının güçlükle sakinleştirildiği görülüyor.