Cenk Tosun'dan kötü haber - Son Dakika
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Cenk Tosun'dan kötü haber

6 saat önce

Crystal Palace forması terleten milli yıldız Cenk Tosun, dizinden sakatlandı.

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Crystal Palace forması terleten milli yıldız Cenk Tosun, dizinden sakatlandı. 6-7 ay sahalardan uzak kalması beklenen tecrübeli golcü, EURO 2020'de ay-yıldızlı formayı giyemeyecek.


Türkiye A Milli Takımı'na bir kötü haber de Cenk Tosun'dan geldi. A Milli Takımı'nda Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral'ın uzun süreli sakatlıklarına, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'da forma giyen Cenk Tosun da eklendi. İdmanda dizinden sakatlanan yıldız futbolcunun 6-7 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. - İSTANBUL

Crystal Palace, Cenk Tosun, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:33 Kaynak: İHA
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