Cenk Tosun: "Virüsü hep birlikte yeneceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Cenk Tosun: 'Virüsü hep birlikte yeneceğiz' - Son Dakika Spor

Cenk Tosun: "Virüsü hep birlikte yeneceğiz"

6 saat önce

Yaptığı canlı yayınla açıklamalarda bulunan milli futbolcu, "Avrupa Şampiyonası, benim için gerçekten çok önemli. Herkesin emeği çoktur bizim milli takımda ama benim de gerçekten o turnuvada çok emeklerim var dedi.

Cenk Tosun:

Yaptığı canlı yayınla açıklamalarda bulunan milli futbolcu, "Avrupa Şampiyonası, benim için gerçekten çok önemli. Herkesin emeği çoktur bizim milli takımda ama benim de gerçekten o turnuvada çok emeklerim var dedi.


Yaşadığı ağır sakatlık sonrası kiralık olarak oynadığı Crystal Palace ile yollarını ayırarak Everton'a geri dönen Cenk Tosun; sakatlığı, EURO 2020 ve koronavirüs hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 10 gün önce ameliyat geçiren ve tedavisini evinde devam ettiren Cenk Tosun, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, takipçileriyle sohbet etti.


"VİRÜSÜ HER BİRLİKTE YENECEĞİZ"


Sosyal medya hesabından Sizlere tavsiyelerim var, herkes evinde kalsın diyerek söze başlayan Milli futbolcu Cenk Tosun, "Virüsü, inşallah en yakın zamanda, hep beraber daha hızlı yenmemiz için herkes evinde kalsın. Güzel aileleriyle evde vakit geçirsin, benim yaptığım gibi. Zaten benim başka şansım yok. Sizlerle canlı yayın yapmak istedim. Hepimiz evdeyiz, iyi ki de evdeyiz. Ailelerimizle birlikte vakit geçirebiliyoruz. İnşallah en yakın zamanda bu duruma bir sonuç bulacaklar. Bu virüsü hep birlikte yeneceğiz. Ben buna tamamen inanıyorum. Dışarıda gözükmeme bakmayın, evimin bahçesindeyim. Evde vakit geçiriyorum. Biraz daha dişimizi sıkalım lütfen, boş isler için dışarı çıkmayalım, sadece ihtiyaçlarımızı karşılamak için çıkalım. Zaten tüm dünyada durum aynı. İnşallah hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğiz, buna inanıyorum. Böyle sizler ile birleşmek istedim, herkes evlerine kapandı, biraz da sıkılıyor. Ben bu aralar sizlerle daha çok görüşebilirim ifadelerini kullandı.


"DAHA GÜÇLÜ DÖNMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM"


Takipçilerinin sorusu üzerine tedavi sürecini anlatan Cenk Tosun, "10 gün önce ameliyat oldum, 10 gündür evden çıkmıyorum. Zaten istesem de çıkamam, çok çıkma taraftarı değilim. Ameliyat başarılı geçti, Londra'da oldu .Tedavi boyunca haftada üç gün fizyoterapist geliyor bizim eve. Diğer kalan saatlerde buz koyuyorum, ailemle vakit geçiriyorum. Çocuklarımla oynuyorum. Yani daha beter şeyler var. Çok üzüldüm 7-8 ay sahalardan uzak kalacağım. Her şey Allah'tandır. Vardır her şeyde bir hayır. Veren Allah, alan Allah. İnşallah bu süreçte çok çalışıp daha güçlü dönmek için elimden geleni yapacağım. Ondan sonrasına hep birlikte bakacağızdedi.


"EURO 2020 İÇİN EMEKLERİM VAR"


2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin ardından attığı bir tweet nedeniyle eşleştirildiğini belirten Cenk Tosun, "Geçenlerde bir tweet attım, bazı yerlerde yanlış anlaşıldı. O kadar insan ölüyor, tabii bende bu duruma çok üzülüyorum. Ama Avrupa Şampiyonası, benim için gerçekten çok önemli. Herkesin emeği çoktur, benim de gerçekten o turnuvada çok emeklerim var. Çünkü 5 gol atmışım, ağrılarım olduğu zamanlar gittim, yine de hiçbir şey demeden oynadım. Sadece Avrupa Şampiyonası'na gitmek için. O yüzden sakatlandığımda çok üzülmüştüm. Virüs nedeniyle ölen insanlar açısından mutlu etmese de, ertelemeyle şampiyonaya gidebilme şansımın doğması mutlu etti sonuçta. O yüzden fazla yanlış anlaşılmasın dedi.


"Takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Sakatlık dönemimde bana çok destek oldunuz. Bağışıklık sisteminizi iyi tutun, evde kalın, bu süreci birlikte aşacağız. Ben sık sık böyle yayınlarla karşınıza çıkacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum sözleriyle canlı yayınını bitirdi.

Cenk Tosun, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:37 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek
Elazığ'da Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor         
14:00
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek         
13:32
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi         
09:47
Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti         
09:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi         
09:39
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı         
09:33
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti         
09:29
Gonca Vuslateri'den Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap         
09:14
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı         
07:23
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti         
00:58
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi         
23:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 05:17:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cenk Tosun: "Virüsü hep birlikte yeneceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]